J.M. Smucker venderá marca de biscoito para Second Nature Brands, por US$ 305 mi

A J.M. Smucker anunciou que celebrou um acordo para vender sua marca de biscoitos Voortman para a Second Nature Brands. A transação, inteiramente em dinheiro, está avaliada em cerca de US$ 305 milhões, sujeita a ajustes de capital de giro, disse a Smucker, em nota.

A venda inclui todos os direitos da marca Voortman e uma fábrica alugada na cidade canadense de Burlington, em Ontário, além da transferência de aproximadamente 300 funcionários.

Segundo o CEO da empresa, Mark Smucker, a decisão faz parte da estratégia de otimização de portfólio e recursos. “A venda da marca Voortman é um passo importante em nossos planos de integração, permitindo a execução da estratégia de Sweet Baked Snacks por meio de foco e investimentos contínuos na marca Hostess, fortalecendo nossa liderança na categoria de doces e produtos de panificação”, afirmou em nota.

A marca de biscoitos foi adquirida no ano passado, quando a Smucker comprou a fabricante Hostess.

A empresa disse que espera que o negócio seja concluído no terceiro trimestre do atual ano fiscal, que terminará em abril de 2025, a depender de aprovações regulatórias. Por nota, a J.M. Smucker afirmou que pretende usar os recursos para reduzir dívidas, favorecendo o lucro por ação em US$ 0,10.

A Smucker estimou que a venda terá efeito negativo no lucro por ação ajustado em cerca de US$ 0,25 por ano, devido à perda de lucro associado à marca, sem considerar benefícios futuros com o uso dos recursos da transação.

A marca Voortman gerou vendas líquidas de cerca de US$ 65 milhões em 2024, ano fiscal encerrado em 30 de abril, de acordo com a Smucker. Para 2025, a previsão é de vendas líquidas de cerca de US$ 150 milhões.