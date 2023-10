J.M. Smucker venderá algumas marcas de condimentos para a TreeHouse Foods por US$ 20 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 12:06 Para compartilhar:

A J.M. Smucker vai vender algumas marcas de condimentos para a TreeHouse Foods por cerca de US$ 20 milhões em dinheiro. O negócio envolve as marcas de picles Bick’s, Habitant, McLarens e Woodman’s, e deve ser concluído no terceiro trimestre do ano fiscal corrente, disse a Smucker.

Com a venda, a companhia espera se concentrar nos seus negócios de café e em outras categorias de produtos.

Em setembro, a empresa norte-americana de alimentos, com sede em Ohio, vendeu sua marca Sahale Snacks para a Second Nature Brands por US$ 34 milhões.

No mesmo mês, a Smucker anunciou a compra, por cerca de US$ 4,6 bilhões, da Hostess Brands, conhecida por fabricar os bolinhos Twinkies. Fonte: Dow Jones Newswires.

