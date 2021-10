Izabella Camargo passa por perrengues com filha de três meses

Cuidar de um bebê não é fácil, e a jornalista Izabella Camargo está sentindo na pele como é uma recém-nascida brava. Em uma publicação no Instagram, Izabella falou que a pequena de apenas 3 meses está muito irritada, com problemas para dormir e mamar.

“Angelina fez 3 meses. Tá dormindo mal, mamando mal e super irritada. Dizem que é o tal do salto de desenvolvimento… Se tá incomodada assim com 3 meses imagina quando fizer 40 anos! Socorro… Alguém tem alguma recomendação pra essa fase?”, disse. Angelina é filha da jornalista com Thiago Godoy.

Veja a publicação:

