Izabella Camargo diz que trabalhar de madrugada pela Globo prejudicou sua saúde

Em entrevista ao programa ‘Você Bonita’, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (12) Izabella Camargo falou pela primeira após ser demitida da Globo. Entre os assuntos, ela contou que trabalhar de madrugada agravou o seu problema de saúde, de acordo com informações do UOL.

Diagnosticada com síndrome de burnout [transtorno que se caracteriza por um estresse devastador, superior a capacidade pessoal de lidar com questões do dia a dia de modo eficiente], a jornalista também disse que se arrepende da maneira como lidou com seu problema.

“Fiz muitas terapias alternativas, psicólogas, cuidando de dentro e de fora. Muita respiração e meditação. Além de tomar café, energético, procurei um endocrinologista e comecei a tomar remédio para me dar mais energia. Não me orgulho disso porque foi a pior coisa que eu fiz. Eu ultrapassei o meu limite para dar conta do que eu não tinha controle. Extrapolei o meu limite”, contou Izabella.