Izabel Goulart refaz cena de filme e ganha elogios: ‘Uma bond girl dessa’

Izabel Goulart ganhou muitos elogios em um novo vídeo que postou em suas redes sociais. A modelo resolveu recriar o vídeo icônico de uma cena da atriz Ursula Andress, no primeiro filme 007, o “Ultimate Bond Girl”. No registro, ela aparece usando um maiô com decote cavado, saindo de uma piscina, olhando fixamente para a câmera.

As imagens chamaram a atenção de um fã em especial: o noivo Kevin Trapp, que deixou uma mensagem nos comentários. “Meu Deus. Uma bond girl dessa”, se derreteu.

Outros fãs também encheram a publicação de elogios. “A mulher mais apoteótica do mundo”, afirmou outro. “Musa. Ficou incrível”, comentou outra. “Essa mulher é de outro mundo”, publicou um terceiro.

