IZA se emociona com homenagem de Yuri Lima a ela e à filha em camiseta: ‘Eu mandei fazer’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/05/2024 - 21:50 Para compartilhar:

A cantora IZA compartilhou com seus seguidores no Instagram, neste domingo, um momento muito fofo do namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, de quem ela está esperando sua primeira filha, Nala. Ela ficou encantada ao ver o amado com uma camiseta em homenagem a ela e à menina, que deve nascer em outubro.

Através dos Stories, a artista publicou um vídeo em que Yuri aparece usando a peça, que tem uma imagem da cantora com a barriguinha da gravidez à mostra.

+Iza faz chá revelação e anuncia nome do primeiro bebê

+Grávida do primeiro filho, IZA relata enjoo e acne ao exibir barrigão: ‘É babado, viu’

“Obrigado por ser a melhor mãe que meu filho(a) poderia ter! Meus amores”, diz a frase na camiseta.

“Eu perco tudinho… ai ai, Yuri”, escreveu IZA no vídeo. “Que camisa é essa? Tu arrumou essa camisa aonde?”, pergunta IZA, sem esconder o encantamento com a homenagem.

“Ah, eu mandei fazer. O que você achou?”, quer saber Yuri. “Achei muito gostosa a camisa”, dispara a cantora.

O casal realizou, recentemente, o chá revelação, com uma festa mais intimista em que anunciou, também, o nome da bebê. Nala foi escolhido por Iza por ser a personagem dublada por ela no live-action de O Rei Leão, em 2019.

O nome Nala, que significa “presente” ou “dádiva”, tem origem africana e vem da região dos Grandes Lagos da África. Também tem origem indiana, mas seu significado é “amorosa” ou “a que ama”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)