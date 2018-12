Iza se casa com produtor musical em cerimônia no Rio

A cantora Iza se casou com o produtor musical Sérgio Santos neste domingo, dia 16. Com uma cerimônia tradicional na Igreja da Glória, no Rio de Janeiro, a cantora comentou no Twitter que esse foi o dia mais feliz da vida dela.

Sem perder seu lado artístico, Iza chegou ao matrimônio dançando sua música “Pesadão”, lançada recentemente com a participação de Marcelo Falcão. Nas redes sociais, os fãs da cantora elogiaram o traje que ela usava na cerimônia, que contou com a presença de Maria Gadú, Gloria Groove, Di Ferrero e Aretuza Lovi, entre outras personalidades.