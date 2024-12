Iza ressalta a importância da presença de Yuri Lima nos cuidados com Nala

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2024 - 8:52 Para compartilhar:

Prestes a voltar aos palcos, Iza, 34, revelou que o ex-namorado e pai de sua filha, Yuri Lima, 30, tem prestado grande suporte nos cuidados com Nala, nascida no final de outubro, e que a criança “tem uma rede de apoio incrível”.

+ Influenciadora digital Lili Spada morre aos 42 anos

+ Yasmin Brunet posa com look de sereia e ganha elogios nas redes sociais

Em entrevista ao site Quem, a cantora contou sobre a importância do apoio de sua família e de Yuri para que ela possa retomar os compromissos profissionais o quanto antes.

“Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios… Todo mundo acaba revezando”, afirma.

“A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo para retomar os compromissos profissionais”, complementa.

No último dia 30, Iza marcou presença no show da cantora Liniker, em uma de suas primeiras aparições públicas após o nascimento da filha, em 13 de outubro. Sobre o desapego da filha, ela confessa: “Apesar de ter uma rede e apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)