Iza mostra rosto da filha pela primeira vez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2024 - 21:23

A cantora Iza usou as redes sociais neste sábado, 9, para revelar aos fãs o rosto de sua primeira filha. A pequena Nala, fruto de seu relacionamento com Yuri Lima, nasceu em 13 de outubro.

“Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui. Alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. Ô, sorte! Obrigada por cada mensagem de carinho”, escreveu a cantora, em seu Instagram. No post, Iza mostra fotos e vídeos da bebê com amigos e familiares.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)