IZA mostra novas fotos com a filha, Nala

Se antes IZA fazia questão de preservar a imagem da filha, Nala, de 2 meses, agora a cantora tem mostrado com mais frequência alguns cliques fofos da garotinha. Neste sábado, 28, por exemplo, a artista compartilhou com seus seguidores do Instagram novas imagens de um ensaio fotográfico intimista realizado entre as duas.

Nos registros, a cantora, que fez uma música para a herdeira – fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima -, aparece compondo e também, em momentos de carinho com a menina. O nome da canção é “Como Posso Amar Assim?”.

+ IZA fala pela primeira vez sobre Yuri Lima após traição

Na legenda, IZA escreveu: “Entender o quanto Deus é poeta”.

Os fãs de mãe e filha, logo, reagiram. “Uma rainha com a sua princesa”, disse uma seguidora. “Maravilhosa”, elogiou outra. “Lindas demais”, completou uma terceira admiradora.

Veja as fotos abaixo: