IZA faz primeira publicação depois de nascimento da filha: ‘Eu te anuncio nos sinos das catedrais’

Da Redação 13/10/2024 - 11:07

A primeira filha da cantora IZA com o jogador de futebol Yuri Lima, Nala, nasceu na manhã deste domingo, 13. Por meio de uma publicação nas redes sociais, a artista mostrou uma mãozinha da bebê e escreveu: “Eu te anuncio nos sinos das catedrais”, em referência à música “Anunciação”, de Alceu Valença.

Por meio de um comunicado enviado ao portal “gshwo”, a assessoria da cantora informou que a bebê nasceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem”.

IZA anunciou sua gravidez em maio deste ano, ao compartilhar um vídeo do chá-revelação que apontou que ela e o jogador teriam uma menina. “Bem-vinda, Nala”, escreveu a cantora nas redes sociais. O nome é o mesmo da personagem de “O Rei Leão”, que a artista dublou na versão português do longa.

Pouco tempo depois, IZA veio a público expor o fim do relacionamento com Yuri Lima. “Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso”, escreveu ela, em julho. No mês de setembro, surgiram rumores de que os dois haviam reatado o relacionamento. “Nada a declarar”, disse um comunicado sucinto.