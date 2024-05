Iza faz chá revelação e anuncia nome do primeiro bebê

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 7:48 Para compartilhar:

Iza está grávida de quatro meses de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima. Na última segunda-feira, 13, o casal fez um chá revelação intimista para descobrir o sexo do bebê, e compartilhou o emocionante momento nas redes sociais.

Após uma contagem regressiva de Yuri, Iza estourou o balão, revelando ser uma menina. Na sequência, o casal se abraçou e repetiu com empolgação várias vezes: “é menina”.

Na legenda da publicação, a cantora também revelou o nome da primogênita. “Bem-vinda, Nala”, escreveu a artista.

