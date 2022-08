Iza exibe corpão em body cheio de fendas e fãs suspiram: ‘Imagina ser assim’

Iza tirou a terça-feira (02) para alegrar os fãs com sua beleza fora dos palcos e sem make. A cantora sentou no chão de casa com um body amarelo cheio de fendas na parte do busto. Na legenda, alguns emojis que combinam com a cor da roupa.







Não faltaram elogios na publicação. “Ela balança o mundo de casa!”, disse o artista Angola Pilares. “Perfeita”, disse Pocah. “Iza, vc é maravilhosa! Rainha!”, comentou uma fã. “Imagina ser assim, meu deus do céu”, brincou outra.