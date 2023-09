Iza eleva a temperatura com cliques de biquíni e comemora: ‘Feliz da vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 5:41 Compartilhe

Iza usou o Instagram nesta quarta-feira, 13, para conversar com fãs e mostrar cliques invejáveis vestindo biquíni roxo. Após completar 33 anos no dia 3 de setembro, a cantora curte dias de folga em uma pousada no litoral.

“Passando pra dizer que amo meus talismãs e que tô feliz da vida! Obrigada por todas as mensagens lindas e tudo que tenho visto sobre o álbum, show no The Town, aniversário… tudo!!! É bom demais ter vocês!”, agradeceu, na legenda da publicação.

Além de assoprar velinhas no início do mês, a dona do hit “Dona de Mim” se apresentou no festival The Town no domingo, 10. Depois da semana de férias, ela retoma a agenda de shows neste sábado, 16, com apresentação em Florianópolis (SC).

Confira:

