Iza e Ciara lançam clipe de ‘Evapora’, em parceria com Major Lazer

Iza e Ciara surgem em um deserto incrível no clipe de Evapora lançado nesta sexta-feira, 8. As cantoras gravaram o vídeo em outubro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em parceria com os DJs do Major Lazer.

Esta não é a primeira vez que o Major Lazer colabora com artistas brasileiros. Com Anitta, o grupo já lançou Make It Hot e o hit Sua Cara, que conta com a participação de Pabllo Vittar. O líder do grupo, Diplo, repetiu a parceria com Vittar em Então Vai, lançada no ano passado.

Em Evapora, cada uma canta no seu idioma, porém, a norte-americana arriscou no português. As artistas se conheceram no carnaval deste ano, quando Ciara passou pelo Brasil.

Assista ao vídeo: