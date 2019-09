Rio – Iza é a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A cantora e a agremiação anunciaram a novidade na noite desta terça-feira, após a participação dela no “The Voice Brasil”.

“Eu sou cria de Olaria, morava muito próximo da Imperatriz e estava sempre lá na quadra. E eu acho que para ser Rainha de Bateria tem que ter um pouco a ver com a escola e a Imperatriz me representa, não só pela minha história lá no bairro, mas pela participação da Imperatriz na minha vida, pela minha adolescência junto da quadra e por essa comunidade que tanto me representa. Estou muito feliz de fazer parte disso agora”, disse a cantora ao “GShow”.