Iza diz que maternidade mudou sua vida e fala sobre retorno ao trabalho: ‘Volto no Carnaval’

“Antes, o que parecia difícil, hoje nem parece tanto. Não existe responsabilidade maior do que criar um ser humano. Ser mãe é a coisa mais complexa e importante que já vivi. Isso coloca tudo em perspectiva e, ao mesmo tempo, suaviza os desafios do trabalho”, iniciou.

“Voltei ao trabalho com uma energia diferente. Agora, minha maior dificuldade é a saudade, mas faz parte. Quero que minha filha saiba que tem uma mãe que ama o que faz. Criei uma rede de apoio incrível para que ela esteja sempre segura, e isso me permite conciliar as coisas. Sempre estarei disponível para ela quando necessário”, prosseguiu.