IZA dá risada ao ouvir público xingar Yuri Lima em evento; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2024 - 7:33 Para compartilhar:

IZA não se conteve e caiu na risada ao ouvir o público xingar Yuri Lima, na noite de quarta-feira, 21, na festa de aniversário de 126 anos do time Vasco da Gama, em uma casa noturna na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Aos sete meses de gestação, a cantora subiu no palco do evento de barrigão de fora e foi surpreendida no meio da apresentação por gritos inesperados dos vascaínos, puxaram um coro ao som de: “Ei, Yuri, vai tomar no c*”.

Chocada com o que ouvia, a artista caiu na risada, perdeu o fio da meada do que estava dizendo ao público. “Que isso???”, indagou ela, surpresa com os gritos, mas se recompondo logo em seguida: “Se tem uma coisa que vascaíno sabe é ter fé…”, continuou.

+ Após revelar traição, Iza volta às redes sociais e faz reflexão: ‘Sou muito abençoada’

IZA e Yuri mantinham um relacionamento desde 2023 e esperam uma menina, que vai se chamar Nala. O casal chegou ao fim em meados de julho, depois que a cantora descobriu uma traição. Ela gravou um relato nas redes sociais e falou sobre as mensagens que o jogador trocava com a amante.

“Não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu estou grávida. Então, preciso agora de sossego, de tranquilidade. Isso é tudo que eu vou falar sobre isso”, declarou na ocasião.

Yuri também se manifestou sobre o assunto, postou um trecho da música “Dias de Luta, Dias de Glória”, de Charlie Brown Jr.

🚨AGORA: Em evento do Vasco, torcedores xingam Yuri Lima enquanto Iza discursava. O ex-jogador do Mirassol traiu a cantora durante a gestação da namorada. pic.twitter.com/gnHAuptTmY — CHOQUEI (@choquei) August 22, 2024