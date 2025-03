IZA curte Carnaval 2025 ao lado do namorado, Yuri Lima

A cantora IZA, de 34 anos, marcou presença no Sambódromo do Anhembi na noite de sexta-feira, 28, para conferir os desfiles da primeira noite do Grupo Especial de São Paulo no Carnaval 2025. Ela esteve acompanhada do namorado, Yuri Lima, em um dos camarotes do evento.

Mais cedo, durante uma coletiva de imprensa no próprio Sambódromo, IZA falou sobre sua retomada à folia após o nascimento da filha Nala, fruto de seu relacionamento com o atleta. “Ela ensinou que a vida pode ser mais leve”, declarou a artista. Nala nasceu no dia 3 de outubro de 2024 após uma gestação conturbada da artista, que descobriu uma traição e se separou, mas acabou perdoando o parceiro.

IZA também refletiu sobre as mudanças que a maternidade trouxe para sua vida profissional. “Está mais fácil de trabalhar. Acho que isso tem a ver com ela. Quando você vê que o corpo criou a placenta e outras coisas, sem eu nem raciocinar, ele fez por si só”, afirmou. “Quando a gente entende a complexidade que é ser mãe, todo o resto se torna mais fácil e prático.”