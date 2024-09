IZA completa 34 anos e faz reflexão em meio a turbilhão em vida amorosa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2024 - 11:12 Para compartilhar:

Grávida de 33 semanas, IZA faz aniversário nesta terça-feira, 3. À espera de Nala, sua primeira filha da relação com Yuri Lima, a cantora fez um post reflexivo para celebrar a data em que completa 34 anos de idade.

“Hoje, completo 34 anos carregando dentro de mim o maior amor mundo e vivendo a fase mais transformadora da minha vida até aqui. Celebrar esse aniversário com saúde é tudo que eu poderia pedir. Obrigada a cada um que torce por mim e me acompanha com carinho!”, escreveu. A artista ainda compartilhou fotos com o barrigão à mostra.

Atração do Palco Sunset do “Rock in Rio” deste ano, no dia 20, IZA promete um show emocionante na reta final da gravidez, com seu novo álbum “Afrodhit”.

Sua história no festival começou em 2017, como convidada especial no show de CeeLo Green. Em 2019, ela fez uma apresentação com participação de Alcione. E em 2022, subiu ao Palco Mundo em um show emocionante.

“Só peço a Deus muitos anos mais de música para desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte, nessa jornada louca chamada vida… Bora para o próximo capítulo? Espero vocês no dia 20/9 (no Rock in Rio)! Está sendo o show mais especial da minha carreira”, completou.

Reconciliação?

Rumores sobre a suposta reconciliação entre Iza e Yuri Lima têm ganhado força nas redes sociais após o relato de um vendedor de shopping ao jornalista Leo Dias. Segundo o depoimento, o jogador do Mirassol — que foi acusado de trair a namorada grávida — teria sido visto em chamada de vídeo com a cantora, chamando-a de “amor” e em clima de intimidade.

Ao site IstoÉ Gente, a assessoria de imprensa de Iza disse não ter “nada a declarar” a respeito do assunto. Apesar disso, segundo o “EXTRA”, a reconciliação do casal é uma realidade.

Segundo o jornal, fontes próximas a Yuri Lima informaram que Iza teria aceitado voltar, aos poucos, após muita insistência do ex-namorado. Vale lembrar que a cantora está na reta final de sua primeira gravidez, à espera de Nala.

Dona Magna e Seu Elson, sogros de Iza, teriam cobrado postura do filho, fazendo-o pedir perdão pela troca de mensagens sexuais com a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes. Além disso, Isabel Cristina, mãe de Iza, também teria aconselhado a artista a ponderar a decisão de acabar o romance com o pai de sua filha.

A publicação ainda diz que Yuri Lima teria pedido demissão do Mirassol, clube onde jogava, para acompanhar a fase final da gestação. O casal teria voltado a morar junto na casa da cantora, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)