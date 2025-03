Iza comemora aniversário de 60 anos da mãe ao lado de Nala

A cantora Iza, 34 anos, celebrou o aniversário de 60 anos de sua mãe, Isabel Lima, em grande estilo, com uma festa que teve como tema a cultura africana. Para registrar o momento, a artista posou com sua filha, Nala, e a matriarca, todas usando looks ‘combinandinhos’, no estilo do evento.

A comemoração por mais uma primavera da matriarca reuniu amigos e familiares em um evento repleto de cores e música. O registro, publicado nas redes sociais, ganhou elogios dos fãs.

“Meu Deus, que amorzinho, gente. A cara de pai”, opinou uma fã sobre a filha da cantora, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. “Coisa mais linda”, derreteu-se outra fã. “Lindas maravilhosas”, elogiou mais uma.