IZA cancela participação em festival após ficar ‘sem voz’

A cantora IZA precisou cancelar, de última hora, uma participação que faria no show gratuito do Manifesto Tropical, no Festival Enel Por Você. O evento acontece neste domingo (6), na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Através dos Stories do Instagram, a artista explicou que está sem voz para realizar a apresentação. Ela pediu desculpas ao público e organizadores.

“Meus talismãs, infelizmente precisei cancelar minha participação que aconteceria hoje no show do Manifesto Cultural no Festival Enel, em Niterói. No momento estou sem voz nenhuma e impossibilitada de cantar. Obrigada a todo mundo pelo carinho! Obrigada, Manifesto Cultural, pelo convite. Amo vocês”, escreveu ela.

A produção do festival também se manifestou sobre o cancelamento da participação de Iza. A equipe do evento esclareceu que o show do projeto musical Manifesto Tropical, formado pela dupla Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby, está confirmado, com participação de Baby do Brasil.

“Em respeito ao público, a produção do Festival Enel Por Você, que acontece hoje, domingo, 6 de agosto, no Caminho Niemeyer, em Niterói, informa que está cancelado a participação especial da cantora Iza, por questões de saúde. Iza está sem voz e, portanto, impossibilitada de participar”, dizia a nota oficial da produção.

