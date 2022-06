Ivonei cresce de produção com liderança e gols na base do Santos Jogador tem seis gols, quatro assistências e comanda a equipe Sub-20 no Paulista

O meia Ivonei vive grande base na equipe Sub-20 do Santos. Ele é um dos principais artilheiros no Campeonato Paulista da modalidade, com seis gols, além de contribuir com quatro assistências.





Antes desse bom momento, chegou atuar no profissional. Desde que foi promovido, já entrou em campo por Paulistão, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, além de ter trabalhado diretamente com os treinadores Cuca, Marcelo Fernandes, Ariel Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille.

“Minha vontade era continuar atuando pelo profissional, mas aceitei a decisão e está sendo ótimo, estou ganhando ritmo de jogo e confiança. Acredito que o tempo vai dizer. É um desejo, vivo essa expectativa de voltar melhor e mais preparado, mas não cabe a mim tomar essa decisão – disse Ivonei em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.

E MAIS:

E passagens por torneio internacionais e presença em jogos no futebol profissional fizeram com que o atleta se tornasse um dos grandes líder dos garotos. O técnico Orlando Ribeiro deu a faixa de capitão para o zagueiro Derick, mas o Menino da Vila admite que também lidera o grupo e elogia o companheiro de time.

– Sim, me considero. Mas a decisão é do treinador e com o Derick a braçadeira está em boas mãos – completou o jogador.

O próximo compromisso do Sub-20 santista é a estreia no Campeonato Brasileiro da categoria, contra a Chapecoense, marcada para as 15 horas do sábado (4), no CT Rei Pelé, em Santos (SP). Na próxima rodada da competição estadual, os Meninos da Vila terão novo clássico da cidade, dessa vez contra a Portuguesa Santista, também no CT Rei Pelé. A partida pela sexta rodada do Paulistão está marcada para às 15 horas da quarta-feira (8).

E MAIS: