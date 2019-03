Ivete se comove com carinho na volta ao Carnaval baiano

Ivete Sangalo se comoveu ao ser ovacionada por uma multidão em seu retorno ao Carnaval de Salvador, após ausência na edição do ano passado para dar à luz suas gêmeas, Marina e Helena. Em seu retorno, ela foi recebida na porta do trio aos gritos de “ô, ô, a rainha voltou” e “put* que pariu, é a melhor cantora do Brasil”.

Em entrevista ao UOL, a cantora afirmou que o amor e o carinho são recíprocos.

“É o amor do povo, o carinho. E tudo é recíproco. As pessoas entendem que a reciprocidade é verdadeira. Eu gosto de estar aqui ao lado dos fãs, gosto de fazer Carnaval, gosto do Axé, gosto de ser daqui”, contou ela.