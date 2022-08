Ivete Sangalo viaja com o primogênito e brinca: ‘Parece mais comigo do que eu’

Da Redação 03/08/2022 - 23:27 Compartilhe

Ivete Sangalo publicou, nesta quarta-feira (03), uma foto com o filho Marcelo, seu primogênito. Alguns integrantes da família Sangalo estão viajando pelo Chile. No registro, mãe e filho aparecem com malas de mão. Além disso, a cantora surgiu de tipoia no braço.

“Meu parceiro lindo de viagem! Te amo cara, acho que ele parece mais comigo do que eu”, escreveu Ivete na legenda.

Os fãs curtiram a foto, mas ficaram preocupados. “Lindos e amados”, escreveu um seguidor. “Lindos! Marcelinho coisa mais fofa do mundo”, elogiou uma seguidora. “E esse bracinho aí? Melhoras, coisa linda”, desejou um fã.

