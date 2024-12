Ivete Sangalo se desculpa após ‘esquecer’ de Ludmilla em premiação: ‘Fiquei nervosa’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2024 - 16:44 Para compartilhar:

Que gafe! Ivete Sangalo foi uma das grandes estrelas da música que levaram troféu no Prêmio Multishow 2024, ocorrido na noite da última terça-feira, 3, no Rio de Janeiro. A baiana venceu na categoria Axé/Pagodão do ano pela música “Macetando”, lançada junto com Ludmilla e que virou hit.

O problema é que a cantora não citou o nome da funkeira em seu discurso de agradecimento. A postura foi mal vista pelos fãs, que criticaram Ivete nas redes sociais.

A “falha” foi logo percebida pela própria Ivete, que logo se pronunciou nas redes sociais para se desculpar publicamente e explicar o motivo de não ter agradecido Ludmilla pela parceria.

“Amores, olha… Eu não agradeci a Ludmilla. Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, eu fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Lud, obrigada por essa parceria linda. Nosso prêmio. Meu Deus, eu passei. Estou passada. Ludmilla, fiquei nervosa. Eu te amo, Lud. Esse prêmio é nosso”, afirmou a cantora.

Também na saída da premiação, Ivete falou sobre o assunto.

“Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei muito arrasada que na loucura lá eu não falei o nome de Ludmilla. Isso está me deixando louca. Te amo muito, Lud, mas fiquei nervosa e fiquei pensando que não agradeci, mas você é o meu amor e isso é o mais importante. Agradecer aos seus fãs que votaram também muito. Meus amorinhos”, declarou ela, informando que chegou a fazer uma chamada de vídeo com a funkeira.

