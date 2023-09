Ivete Sangalo promete maior turnê do Brasil em comemoração aos 30 anos de carreira

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 22/09/2023 - 14:03 Compartilhe

Ivete Sangalo já começou o aquecimento para as comemorações de seus 30 anos de carreira, que são celebrados em 2024. As novidades foram anunciadas em uma coletiva de imprensa em São Paulo, na quinta-feira, 21, e contou com a participação da ISTOÉ Gente.

No dia 20 de dezembro, a artista dá início à turnê “Ivete 3.0”, e promete que será a maior do Brasil em diversos aspectos. A primeira apresentação ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ao longo de 2024, outros 30 estádios em diferentes regiões do país serão palcos da artista.

O show no Maracanã terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo Brasil. Será a primeira vez que a emissora exibirá um especial de fim de ano ao vivo, exibido nacionalmente após a novela das 21h.

Segundo Ivete, seus fãs são sua maior motivação e, por isso, a ideia é proporcionar a experiência para todos. “Vamos contemplar muitos lugares, para que meus fãs possam ter acesso. […] Vamos levar a excelência do entretenimento para perto dos meus fãs. Vamos, estrategicamente, territorialmente, fazer análises de como a gente pode facilitar, fazer esse centro atrativo que vai viabilizar o meu encontro com os meus fãs”, declarou a artista.

Em breve, Ivete lançará um EP com três músicas, que serão incluídas no repertório do novo projeto. Uma das canções é uma homenagem da artista aos seus fãs. Outras grandes surpresas aguardam o público. E ao final da turnê, a cantora gravará um DVD.

O trabalho contará, ainda, com participações especiais. Além disso, Marcelo Sangalo, filho de Ivete, de apenas 13 anos, também fará parte da banda em alguns shows. “Ele é um talento. Ele é meu filho mesmo, na essência dele. Eu quero que meu filho compartilhe comigo o talento dele. E ele me ensina, ele é muito gigante. Tenho muito respeito por ele e faço questão que meu filho esteja artisticamente nesses meus projetos”, destacou emocionada.

