Ivete Sangalo passa por cirurgia no braço após lesão

Ivete Sangalo publicou uma foto em suas redes sociais mostrando aos fãs que passou por uma cirurgia no braço. A lesão foi causada durante a prática de esqui. Nas imagens, a cantora aparece em uma cama de hospital e com o membro engessado.

“Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr. Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do @hospitalalianca por todo cuidado e carinho! ‘Mainha’ está zero bala”, escreveu Ivete na legenda. A assessoria também afirmou para a Quem que a cantora passa bem.

Em julho, a cantora passou as férias com os filhos no Chile. Em março deste ano, Ivete já havia viajado para Aspen, nos Estados Unidos, destino favorito dos famosos que curtem esportes na neve.