Ivete Sangalo mostra rosto das filhas gêmeas em show

A gravação do DVD em comemoração aos 25 anos de carreira da cantora Ivete Sangalo contou com uma série de suspresas para seus fãs. Além das participações nacionais e internacionais, ela mostrou o rosto das filhas gêmeas, Helena e Marina, nascidas durante o Carnaval de 2018.

A imagem foi exibida por meio de um vídeo, que foi mostrada no intervalo entre algumas músicas. Recentemente, em entrevista à revista Quem, Ivete falou sobre a rotina com as pequenas e também da conciliação do dia a dia com a maternidade.

“Meu primeiro filho eu carregava para vários lugares. Hoje, por ser duas pequeninas da mesma idade, é muita atenção. Eu estabeleci comigo mesma uma pequena exaustão em benefício do conforto dos três. Ausentar um e não ausentar o outro é difícil. Eu otimizei [minha agenda]. Coube esse esforço e essa organização”, afirmou.