Ivete Sangalo, Lexa e Naiara Azevedo; veja os hits que prometem agitar o Carnaval 2020

O Carnaval é época de curtição, alegria e muito agito. Tem programação para todos os gostos: pessoas que curtem blocos de rua, outras que preferem camarotes no Sambódromo e aquelas que gostam de viajar e sair da agitação dos foliões. Mas uma coisa é certa, seja lá onde você for passar o Carnaval, em todos os lugares vai tocar uma música chiclete que marque a época mais festeira do ano.

Nomes como Ivete Sangalo, cantora baiana consagrada no cenário musical, a funkeira Lexa e a sertaneja Naiara Azevedo, entre outros artistas, lançaram músicas que vão grudar na cabeça e animar a galera que ama uma folia.

A Istoé Gente fez uma lista com 5 hits que prometem bombar no Carnaval deste ano. Confira!

1) Pra Vida Inteira – Ivete e Silva

Em uma parceria em dose dupla, Silva e Ivete cantam uma canção que fala de um amor eterno, puro e verdadeiro, embalado por um romântico axé baiano.

2) Treme Tudo – Lexa

“Treme Tudo”, hit da cantora Lexa, conta com batidas envolventes que contagiam os experimentos e os levam à libertação.

3) Esquece – Naiara Azevedo Feat. MC JottaPê

Naiara Azevedo, a eterna dona do hit 50 reais, promete agitar o Carnaval com o brega funk, o reggaeton e diferentes vertentes do sertanejo na música“Esquece”, feat. com MC Jottapê, que traz mais um beat envolvente pras pistas.

4) Misturou – Mano Walter com a participação de Léo Santana

Com uma pegada mais forrozeira, a canção “Misturou”, de Mano Walter com a participação de Léo Santana trás uma mistura do swing do pagode baiano com o forró dançante.

5) Sofrendo Feito um Louco – Luan Santana com a participação de Léo Santana e Olodum

Esse hit representa exatamente o Carnaval, ele mistura o cantor sertanejo Luan Santana com o axé baiano de Léo Santana sob a bênção da batida do Olodum.