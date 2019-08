Ivete Sangalo lamenta morte de fã

Neste sábado, Ivete Sangalo usou seu Instagram para lamentar a morte de uma fã: “erdemos a nossa amada Cele. Minha fã que eu amo tanto, que me trouxe só alegria nos nossos encontros. Ela me contava cada coisinha que ela fazia pra poder ir aos shows. Estou triste com a partida dela, mas sei que o céu está em festa, porque ela é só amor e alegria. Vá em paz Cele, obrigada pelo seu amor”, escreveu Veveta na foto com a fã.