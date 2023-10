Ivete Sangalo ensina ‘técnica maravilhosa’ que usa para apimentar a relação com o marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2023 - 9:03 Compartilhe

Ivete Sangalo tem um relacionamento de 15 anos com Daniel Cady, com quem três filhos. Para manter a “chama acesa”, a cantora investe em uma “técnica maravilhosa”, que promete conectar os parceiros além do quesito sexual.

No “Pipoca da Ivete”, programa da Globo, neste domingo, 15, a artista revelou: “Tem uma técnica maravilhosa que é recapitular aqueles primeiros dias”. Segundo ela, ideia funciona da seguinte maneira: “As mensagens, os telefonemas, pra onde fomos, como começamos a paquerar”.

“Eu faço muito isso com o Daniel pra gente, né, [esquentar]. Aí acende o fogo e eu digo: ‘não, vamos apagar um pouquinho'”, brincou Ivete.

Por fim, a cantora pontuou outros benefícios da técnica: “As pessoas acham que as estratégias passam só por apimentar a relação, botar essa coisa mais sexual… não. Às vezes quando você recorda como começou, você pega o fio da meada e tudo acontece”.

