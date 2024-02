Ivete Sangalo é internada em Salvador com pneumonia após ‘maratona carnavalesca’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 22:06 Para compartilhar:

Ivete Sangalo recebeu o diagnóstico de pneumonia e precisou ficar internada após encarar uma verdadeira maratona no último Carnaval. A informação foi divulgada pela própria artista, através de seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 22.

A cantora publicou uma imagem registrada no hospital, em Salvador, para tranquilizar os fãs. No registro, ela surge sorridente, fazendo sinal do coraçãozinho com as mãos.

“Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem!”, escreveu ela na legenda da publicação, segundo com a descrição dos sintomas que apresentou ao longo da semana.

“Essa semana termina a maratona carnavalesca. Assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira não me sentia confortável, com uma tosse chata e muito repetitiva”, detalhou ela.

Ivete revelou que procurou a unidade hospitalar nesta quinta após ser aconselhada por um médico. Lá ela recebeu o diagnóstico e logo foi internada.

Apresentação cancelada

Após a internação, Ivete precisou cancelar sua participação no “Navio da Xuxa”. O evento começou também nesta quinta-feira, 22, e vai até a próxima segunda, 26.

“Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo. Mandarei notícias, tá bem? Certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior”, escreveu ela ainda na publicação.

