Ivete Sangalo e Globo: destaque em novela e programas, relembre o que ela já fez na emissora

23/05/2024 - 12:16

Ivete Sangalo é um nome bem quisto na TV Globo há 20 anos. A cantora, elogiada por seu carisma, espontaneidade e improviso, conseguiu ir além das apresentações musicais e conquistou espaço em outras atrações da emissora.

Entre 2004 a 2009, ela apresentou o “Estação Globo”, que contava com a participação de artistas e músicos. Em 2012 ela estreou em uma novela, no remake de “Gabriela”, com o papel de Maria Machadão.

Depois, ela seguiu atuando como jurada nos programas: “The Voice Brasil”, de 2012 a 2023, “SuperStar”, de 2014 a 2016 e “The Voice Kids”, de 2016 a 2023.

Como apresentadora, ela conseguiu ganhar sua própria atração, o “Pipoca da Ivete”, com direção de Boninho, com duas temporadas, em 2022 e 2023. E anteriormente, em 2021, assumiu o “The Masked Singer Brasil“, somando 4 temporadas.