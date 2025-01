Ivete Sangalo e Claudia Leitte deixam de se seguir nas redes após polêmica com música

A suposta rixa entre Ivete Sangalo, 52 anos e Claudia Leitte, 44, que perdura há anos em meio às teorias da conspiração, ganhou novos desdobramentos esta semana. Isso porque as cantoras, que já discordaram de assuntos públicos algumas vezes, pararam de se seguir na rede social Instagram. Veja abaixo:

O clima esquentou entre as duas após Ivete curtir uma publicação com uma crítica a Claudia por conta de uma alteração que a cantora fez uma música.

Tudo começou quando o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, publicou um texto com críticas a Leitte pelo fato de a artista ter alterado um trecho da música “Caranguejo” (Cata Caranguejo) para não saudar a Iemanjá, e Sangalo, por sua vez, reagiu com uma curtida na postagem.

+ Mesmo após denúncia ao MP, Claudia Leitte volta a cantar ‘Yeshua’ no lugar de ‘Iema’

Sem citar o nome de Claudinha, que é evangélica, ou a alteração que a cantora fez na música, Tourinho ressaltou que a palavra “axé” e o ritmo musical têm origem na cultura africana e fazem parte dos cultos das religiões de matriz africana.

“Axé é uma palavra de origem yorubá, que tem um significado e um valor insubstituível na cultura e nos cultos de matriz africana. Deste mesmo lugar e com essa mesma importância, vêm também os toques de percussão que sustentam, dão identidade e ritmo à chamada axé music”, dizia a postagem curtida por Ivete.

Em dezembro, no entanto, logo no primeiro ensaio que fez para o Carnaval em Salvador, capital baiana, Claudia Leitte causou espanto ao trocar a letra da tal música.

“Maré tá cheia, espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá”, diz a música. “Maré tá cheia, espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando meu rei Yeshua [nome de Jesus em hebraico]”, diz atualmente os versos cantados pela artista.

No entanto, a artista foi denunciada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que começou a investigar a hipótese de ela ter cometido racismo religioso ao apagar o nome da Orixá e substituir por um cristão na canção. Ela já havia sido criticada pela troca há alguns anos. Mesmo assim, Claudia voltou a cantar a versão alterada da música em um show que realizou no Recife no último dia 29.

Ao ser questionada sobre a mudança na letra e a decisão do MP, Claudia Leitte desconversou: “Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet. É isso”, disse durante coletiva de imprensa realizada antes de apresentação no Festival Virada Salvador.