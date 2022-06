Ivete Sangalo desbanca grandes apresentadores ao ganhar novo programa na Globo

Ivete Sangalo está com tudo! Nesta segunda-feira (13), a cantora revelou que a partir de julho deste ano irá comanda um programa somente seu nas tardes de domingo da TV Globo. Com direção de gênero de Boninho, direção artística de Creso Eduardo Macedo, a atração contará com brincadeiras, bastante humor, música e convidados especiais.

Após o enorme sucesso no “The Masked Singer Brasil”, Veveta ganhou espaço na emissora e desbancou grandes apresentadores da casa, como André Marques, que recentemente anunciou sua saída da Globo, Fernanda Gentil, que não consegue emplacar nenhum projeto na empresa, e até mesmo Angélica, que mesmo sem contrato, ultimamente tem seu nome sendo bastante cotado para voltar para o canal.





“A minha história na música me levou nos braços pra televisão. Com o passar do tempo, e da intimidade que fomos conquistando, a televisão passou a ser também minha casa, uma morada artística. Experimentei coisas muito importantes emocionalmente. Hoje, com essa ideia concreta de ter algo meu e que eu possa colocar em prática mais porções de alegria, só vibro de felicidade. Vai ser demais entrar de mais uma maneira na vida de muita gente. Gente é uma coisa que me importa demais! Gosto muito! São alguns bons anos de carreira, passando por caminhos de muito amor e realização. A caminhada continua, e como há de ser, muito leve e feliz!”, disse Sangalo em comunicado oficial para a imprensa.