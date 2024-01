Ivete Sangalo deixa Anitta desesperada após ameaçar expor identidade do namorado da cantora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/01/2024 - 11:21 Para compartilhar:

Com participação especial de Ivete Sangalo, o show de Anitta que aconteceu em Salvador, na Bahia, no sábado, 6, acabou viralizando nas redes sociais. Em um momento da apresentação, a cantora baiana acabou deixando a funkeira desconsertada, afirmando que iria revelar quem era o novo affair de Anitta.

“Esse menino que você está pegando, ele é meu vizinho. Cadê ele? Pera aí que eu vou mostrar para o Brasil quem é”, brincou Ivete.

Bastante desesperada e nervosa, Anitta começou a se mover no palco tentando fazer com que Sangalo cessasse o assunto e a apresentadora ainda declarou que seu filho Marcelo também dizia saber com quem a poderosa estaria ficando.

“O Marcelo tem que ficar com a Melody”, pediu Anitta fazendo referência a cantora de 15 anos.

“Ela tem que querer, porque se ela quiser pai, vapo! Agora você também não está fora da lista do meu filho não, meu amor!”, disparou Veveta.

