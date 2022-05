Ivete Sangalo compartilha clique com os filhos em festa surpresa e internet se derrete

Ivete Sangalo ganhou uma festa surpresa para comemorar o seu aniversário. Por isso, os amigos se reuniram nesta sexta-feira (20) para o festão de 50 anos que Veveta merece, mesmo que a data oficial seja na próxima sexta, dia 27.

Emocionada, a cantora compartilhou imagens dos filhos nas redes sociais. Com as pequenas Helena e Marina, uma foto emocionada e uma legenda de gratidão. “Desde que cheguei por essas bandas eu venho colecionando presentes e experiências gigantescas. Ô Deus bom que me faz feliz todos os dias! A festa só tá começando! Meus filhos lindos, mamãe ama muito vcs”, escreveu.





Já com Marcelo, o primogênito e percussionista da banda da mãe, ela postou um vídeo divertido em uma spin cam, ferramenta que está em moda nas festas, em que a câmera gira e as pessoas são filmadas no ângulo de 360º.

Os seguidores, é claro, não perderam a oportunidade de elogiar a prole da cantora e parabenizá-la pelo aniversário. “Lindezas!”, escreveu a cantora Priscilla Alcântara. “Amo vcs seus lindos”, escreveu Tierry. “Merece tudoooo”, comentou Fernanda Gentil. “Vc merece tudo!! E Marcelinho que lindo! Como cresceu!!”, se espantou Marcos Mion.