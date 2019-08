Ivete Sangalo comandará temporada 2020 do Música Boa ao Vivo no Multishow

Um dos maiores nomes da música brasileira estará à frente de uma temporada especial do Música Boa ao Vivo, programa do Multishow que promove encontros musicais. Ivete Sangalo será a apresentadora da atração, que tem estreia marcada para 24 de março. Serão 3 meses de shows e mistura de ritmos comandados pela estrela baiana ao vivo, todas as terças-feiras.