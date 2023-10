Ivete Sangalo beija Daniela Mercury em show

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/10/2023 - 3:27 Para compartilhar:

A cantora Ivete Sangalo fez questão de prestigiar o show de 40 anos de carreira de Daniela Mercury, na Apoteose, Rio de Janeiro, neste domingo (22), onde as duas se beijaram no palco.

O beijo aconteceu após a dupla de amigas performar a música “Rede”. Daniela brincou: “Dez anos atrás, quando casei com Malu [Verçosa], você disse que era minha fã. E aí?”. Como resposta, Ivete deu um selinho na cantora.

E essa declaração? “Você é da minha família, irmã. Te amo! Te admiro! Acho você foda!”, Daniela Mercury para Ivete Sangalo. Não tem jeito elas são o axé!pic.twitter.com/RGwt55Tlp0 — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) October 23, 2023

Ainda em conversa no palco, Daniela afirmou que tem Ivete como uma pessoa da família. “Marcelinho nasceu no dia do aniversário da minha mãe. Ela [Ivete] nasceu no dia do aniversário da minha avó, que também é minha mãe. E eu digo que você é minha família, irmã. Eu te amo! Te respeito e te quero bem, te admiro e acho você f*da!”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Mercury (@danielamercury)

No Instagram, Daniela Mercury publicou: “Essa paixão é antiga! Ivetinha, eu te amo!”. Ao publicar a foto do beijo em Luísa Sonza, brincou: “Esse post é para a Malu Verçosa não pedir o divórcio, me ajudem nos comentários”.

Daniela Mercury é casada com a empresária Malu Verçosa, com quem mantém um relacionamento desde 2013. Já Ivete Sangalo é casada com o nutricionista Daniel Cady desde 2011.

