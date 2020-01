Ivanisevic e Conchita Martinez vão ingressar no Hall da Fama do Tênis

Donos de títulos de Wimbledon, o croata Goran Ivanisevic e a espanhola Conchita Martínez foram selecionados nesta terça-feira para o Hall da Fama do Tênis. A classe de 2020 foi anunciada durante o Aberto da Austrália, onde ambos treinam tenistas que alcançaram as quartas de final.

A cerimônia de entrada no Hall da Fama será realizada em 18 de julho, em Newport, nos Estados Unidos, onde está sediado. No mesmo período, a cidade receberá um evento de nível ATP 250, disputado em quadras de grama.

Ivanisevic, um tenista que ficou conhecido por seu potente saque e pelo seu voleio, foi campeão de Wimbledon em 2011, após entrar na chave como um convidado, pois era apenas o 125º colocado no ranking da ATP, tendo derrotado o australiano Patrick Rafter na decisão, em um jogo histórico de cinco sets. Já Conchita faturou o título no All England Club em 1994. Ambos chegaram a ocupar o número 2 do ranking mundial e também possuem medalhas olímpicas no currículo.

“Esta é uma grande honra. Tenho orgulho e humildade de me tornar o primeiro croata no Hall da Fama do Tênis. Sou grato ao comitê por me selecionar para esta honra e muito grato aos fãs que me apoiaram pelo voto e por toda a minha carreira, especialmente a muitos grandes fãs na Croácia. Estou honrado e animado”, disse Ivanisevic.

Ivanisevic faz parte da comissão técnica do sérvio Novak Djokovic, enquanto Conchita trabalha com a espanhola Garbiñe Muguruza. Antes, havia comandado as equipes da Espanha na Fed Cup e na Copa Davis, além de ter treinado a checa Karolina Pliskova.

“Estamos empolgados em receber Goran Ivanisevic e Conchita Martínez no Hall da Fama. Por suas realizações em quadra e a maneira como jogaram, representaram seus países e o nosso esporte, eles estão sem dúvida entre os melhores e merecem a honra máxima do tênis”, afirmou Stan Smith, presidente do Hall da Fama do Tênis.