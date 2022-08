Ivan Moré relembra dia que teve que pedir desculpas para Galvão Bueno por causa de Neymar

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 22:34 Compartilhe

O repórter e apresentador Ivan Moré contou sobre o dia que teve ‘treta’ com Galvão Bueno e Casagrande por curtida em postagem de apoio a Neymar, em entrevista ao podcast ‘Inteligência Limitada’. Segundo o jornalista, ele recebeu uma bronca dos seus então colegas de emissora.

Em entrevista, Ivan afirmou que teve que descurtir a postagem e se desculpar com o narrador Galvão Bueno.

‘Não sei se vocês se lembram de um período que o ‘núcleo Neymar’ tretou com o Galvão Bueno e com o Casagrande. E o Galvão e o Casagrande estavam fechados. Eu me lembro que o pai do Neymar postou uma foto depois de um jogo do PSG em que o Neymar surge como uma fénix e postou um texto embaixo. Nessas mídias instantâneas, eu não me atentei muito ao texto, fui passando e curti, mas não prestei atenção’, contou Ivan.

O jornalista revelou que logo após a curtida recebeu uma ligação de Casagrande.

‘Deu cinco minutos o Casa me ligou: ‘meu, acabou a amizade. Você curtiu o post do Neymar. O Galvão está p…. com você. Descurte ou você está f….. Você é amiguinho do Neymar, nem vem’. Ai eu descurti, esperei segunda-feira e fui lá no ‘Bem, Amigos’ me desculpar com o Galvão’, completou.

‘Em uma ‘guerra’ há os que se alimentam de vitórias e há os que, como os abutres, se alimentam da carniça dos derrotados. Nada fazem, nada produzem, vivem do brilho ou, com mais frequência, de momentos difíceis de suas ‘presas’.

No universo do futebol conhecemos muitas pessoas com “comportamento de abutre”. Por vezes se aproveitam de um microfone forte, de uma carreira de “jogador” (não dá para chamarmos de “atleta” alguém com comportamentos no mínimo questionáveis fora dos gramados) sem muito brilho, sempre a sombra de outros mais talentosos, para destilar suas frustrações’, diz um trecho do post.

A publicação que causou a confusão entre os ex-colegas globais, Ivan Moré, Galvão Bueno e Casagrande, foi feita no dia 15 de fevereiro de 2018, pelo pai do Neymar, no Instagram.

