Edição Da Semana

O goleiro Ivan foi oficialmente apresentado pelo Vasco. O novo reforço cruz-maltino vai vestir a camisa 97, ano de nascimento do jogador. Nas primeiras palavras, o atleta revelou o sonho de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. No entanto, o atleta coloca os objetivos coletivos acima dos individuais.

– Escolhi a 97 que era um número disponível. Sempre tive a vontade de usar. Foi o ano que nasci e coincidiu com o ano que o Vasco foi campeão. Tenho grande referências de goleiros que passaram por aqui. Goleiros que fizeram histórias. Entro com esse sonho e objetivo. Mas o objetivo maior sempre vai ser coletivo. O individual vem naturalmente – afirmou Ivan. E completou:

– Para isso acontecer (voltar à Seleção Brasileira), eu tenho que estar bem. Tendo uma sequência de jogos. Estando num grande clube como o Vasco, acredito que aumentam as chances. Sempre tive esse meu sonho e objetivo. Se tiver que vir, vai vir ao natural. Sem dúvida é o meu maior sonho.





O Vasco está nos Estados Unidos fazendo uma pré-temporada. Durante a viagem, o clube fará dois amistosos que servirão para “dar liga” ao time visando as principais competições do país. Para Ivan, o intercâmbio é uma excelente oportunidade adquirir ritmo de jogo e conhecer melhor o grupo.

– Todo jogador quer estar em campo. Independente disso, eu dou o máximo nos treinamentos. É um pouco diferente, ainda mais para goleiro, que precisa de ritmo de jogo. Mas acredito que conforme forem passando os treinos e a nossa preparação nos Estados Unidos, será muito importante para mim. Passei um período fora do país. Foi pouco tempo, mas foi diferente. Questão de clima, questão de tempo. Vou me adaptar rapidamente – pontuou o goleiro. E finalizou:

– Vejo como uma boa forma nós estarmos juntos aqui. É melhor para conhecer o grupo. Já conhecia alguns jogadores do grupo, outros já joguei junto, outros como adversários e, hoje, estamos na mesma equipe. Acredito que sim (estar pronto). Venho me preparando, venho de um período de férias. Então, é normal dos primeiros dias. Se Deus quiser estarei pronto se não no primeiro, mas no segundo jogo para estrear com a camisa do Vasco.

Ivan escolhe o número 97 (Daniel Ramalho|VascoDaGama)

Na próxima terça-feira, o Vasco vai enfrentar o River Plate, da Argentina. Essa será a primeira prova de fogo para o técnico Maurício Barbieri. Além disso, poderá ser observado um esboço do time para a temporada de 2023.





