Iury marca pela terceira vez em vitória do Renofa na J-League 2 Iury sonha em fazer boa temporada e brigar por artilharia no futebol japonês

Com mais uma ótima atuação, o atacante Iury marcou pela terceira vez na segunda divisão japonesa no triunfo do Renofa Yamaguchi, por 4 a 1 sobre o Ryukyu. Feliz com mais esse gol assinalado, o jogador, ex-Avaí, falou sobre esse momento especial.

– Estou muito feliz por ter voltado a marcar e ter ajudado a equipe a conquistar essa importante vitória. Foi mais um jogo especial e em um momento muito bom que estou vivendo com a camisa do Renofa. Agora é continuar trabalhando para conquistar meus objetivos no clube.

Segundo o atleta, sua meta é buscar a artilharia da disputa.

– Vou em busca desse objetivo também. Todo atacante foca nisso, não tem jeito. Vou lutar para ajudar o Renofa com gols e, quem sabe, terminar o ano como artilheiro da disputa.

