Iuan supera dólar e se torna moeda mais usada em transações internacionais da China

XANGAI (Reuters) – O iuan se tornou a moeda mais usada para transações internacionais na China em março, ultrapassando o dólar pela primeira vez, mostraram dados oficiais, refletindo os esforços de Pequim para internacionalizar o uso de sua moeda.







Os pagamentos e recebimentos internacionais em iuan subiram para uma máxima equivalente a 549,9 bilhões de dólares em março, ante 434,5 bilhões de dólares no mês anterior, segundo cálculo da Reuters com base em dados da Administração Estatal de Câmbio.

O iuan foi usado em 48,4% de todas as transações internacionais chinesas, calculou a Reuters, enquanto a participação do dólar caiu para 46,7%, ante 48,6% no mês anterior.

O volume de transações internacionais abrange tanto a balança corrente como a balança de capital.

A China há muito tempo promove o uso do iuan para liquidar transações transnacionais como parte de um esforço para internacionalizar o uso de sua moeda.

O uso do iuan no financiamento do comércio global permanece baixo, embora tenha mostrado aumentos constantes.

Dados da Swift mostraram que a participação do iuan em transações globais para financiamento comercial aumentou para 4,5% em março, enquanto o dólar representou 83,71%.

(Reportagem de Jindong Zhang, Winni Zhou e Tom Westbrook)







