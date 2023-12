Itupeva faz eleições suplementares neste domingo após prefeito ter mandato cassado pelo TSE

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/12/2023 - 14:07 Para compartilhar:

A cidade de Itupeva (SP), que fica a cerca de 72 quilômetros de distância da capital do estado, vai receber neste domingo, 3, eleições suplementares para prefeito, já que a chapa que governava o município anteriormente teve os mandatos cassados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em agosto deste ano. O candidato que for eleito irá comandar a cidade pelo período de um ano.

+ Metade do planeta realizará eleições em 2024

A ocasião, que é atípica, já que as eleições municipais ocorrerão fora do período de quatro anos estipulado para tal evento, deve atrair 46 mil moradores de Itupeva às urnas entre as 8h e 17h para votar em quatro candidatos que concorrem ao cargo de prefeito da cidade. São eles: Alexandre Mustafá (PSD), o vice cassado do mandato anterior, Jota Júnior (Solidariedade), Lucas Fumacinha (Republicanos) e Rogério Cavalin (MDB).

Entenda o caso

O prefeito de Itupeva eleito em 2020, Márcio Antônio Marchi (PSD), foi retirado do cargo após o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) reconhecer a inelegibilidade do político por uso indevido de meios de comunicação durante a campanha para as eleições municipais de 2016. Márcio Antônio e o então vice, Alexandre Mustafá, recorreram ao TSE, que negou o recurso e por votação unânime, manteve a decisão.

A condenação veio por uma suposta interferência de Márcio Antônio Marchi nas publicações do jornal A Gazeta de Itupeva. O veículo teria sido utilizado de forma irregular para atacar adversários políticos do candidato durante a campanha eleitoral de 2016. O tribunal considerou apenas o prefeito como inelegível e, apesar do mandato cassado, a candidatura de Alexandre Mustafá, que era vice, ainda pode ser efetuada nas eleições suplementares deste ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias