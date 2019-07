Ituano vence o Brusque e larga na frente nas semifinais da Série D

O Ituano largou na frente na abertura das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu, ganhou do Brusque, por 2 a 0, podendo agora perder por um gol de diferença em Santa Catarina. No interior da Bahia, Jacuipense e Manaus empataram por 1 a 1. Os semifinalistas já garantiram o acesso para a Série C em 2020.

O Ituano voltou a mostrar bom futebol diante de sua torcida e transformou isso em vantagem numérica. Claudinho, de cabeça, abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Mateus, aos 21 minutos do segundo tempo, ampliou o placar.

No jogo de volta, no próximo domingo, o time paulista pode perder até por um gol de diferença para chegar à decisão. Caso perca por dois gols, a definição da vaga vai para a cobrança de pênaltis. O Brusque avança se vencer por três gols ou mais de diferença, o que parece pouco provável nesta fase de muito equilíbrio.

No estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe (BA), o Jacuipense saiu na frente com Thiago Lima, cobrando pênalti, aos 26 minutos. O Manaus, porém, empatou ainda no fim do primeiro tempo, com Hamilton, aos 42 minutos. No segundo tempo o jogo ficou amarrado, apesar do maior volume em campo do time baiano.

A Arena Amazônia deve estar lotada no próximo sábado para o jogo de volta. Quem vencer vai à final, com outro empate levando a definição para os pênaltis. Na fase anterior, mais de 44 mil torcedores empurraram o Manaus para o acesso após a vitória sobre o Caxias, por 3 a 1. O gol fora de casa não é critério de desempate.

Na primeira fase, os 68 times foram divididos em 17 chaves regionalizadas. Os campeões de cada uma delas mais os 15 melhores segundos avançaram ao mata-mata, que ofereceu quatro acessos à Série C de 2020.

Confira os resultados de ida da semifinal da Série D:

Domingo

Jacuipense-BA 1 x 1 Manaus-AM

Ituano-SP 2 x 0 Brusque-SC