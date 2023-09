Ituano supera expulsão e segura empate com o Botafogo-SP na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 19:53 Compartilhe

Com um jogador a menos desde a metade do segundo tempo, o Ituano segurou o empate com o Botafogo-SP, por 1 a 1, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mário Sérgio e Edson Cariús marcaram os gols da partida.

Foi o quinto jogo sem vitória do Ituano, que aparece em 13º lugar, com 34 pontos. São seis pontos de diferença para a Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento e que ainda jogará na rodada. Já o Botafogo é o 12º, com 40 pontos, cada vez mais perto de garantir a permanência na Série B do ano que vem.

Em casa, o Ituano começou a partida no ataque e criando as melhores chances de gol. Logo aos três minutos, Pacheco cruzou da direita e Matheus Cadorini cabeceou para ótima defesa do goleiro Matheus Albino. O mesmo Cadorini voltou a tentar pelo alto aos 12, desta vez mandando pela linha de fundo.

Melhor em campo, o time de Itu encontrou seu gol aos 18 minutos. Felipe Saraiva cobrou escanteio, Claudinho desviou de cabeça e Mário Sérgio completou para as redes. A partida ficou paralisada por quase 5 minutos para checagem do VAR, que confirmou o gol do lateral-esquerdo.

Atrás no placar, o Botafogo buscou a igualdade. Aos 27, Thássio finalizou duas vezes e a última delas foi na trave, embora o lance tenha sido anulado por impedimento. Depois, aos 36, Lucas Cardoso recebeu bom passe dentro da área e cruzou rasteiro para Edson Cariús, de carrinho, completar para as redes antes do intervalo.

No segundo tempo, o Ituano poderia ter ficado novamente em vantagem logo aos dois minutos, quando Hélio Borges deixou a marcação, ficou cara a cara com o goleiro e errou na finalização. Já o Botafogo voltou muito mal e só chegou ao ataque aos seis, em chute fraco de Tárik.

Aos 22, o zagueiro Marcel, do Ituano, tentou recuar bola para Jefferson Paulino, mas entregou nos pés de Osman. Ele precisou fazer a falta e acabou sendo expulso. Ainda assim, mesmo com um homem a menos, o Ituano assustou em chute de Felipe Saraiva. O Botafogo respondeu com Toró, aos 32.

As chances do Botafogo seguiram até o final do jogo. Aos 39, Toró passou pela marcação de Lucas Siqueira e finalizou para boa defesa de Jefferson Paulino. Ao Ituano restou se defender e somar pelo menos um ponto em casa.

O Ituano volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Atlético-GO, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Enquanto o Botafogo, no sábado, receberá o Avaí, às 17 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 1 X 1 BOTAFOGO-SP

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo (Lucas Siqueira), Rafael Carvalheira (Rafael Pereira) e Yann Rolim (Eduardo Person); Matheus Cadorini (Quirino), Wesley Pomba (Hélio Borges) e Felipe Saraiva. Técnico: Marcinho.

BOTAFOGO-SP – Matheus Albino; Ericson (Edson Carioca), Diogo Silva, Márcio Silva e Jean (Patrick Brey); Tárik, Guilherme Madruga (Carlos Manuel), Thássio, Ivonei (Osman) e Lucas Cardoso (Toró); Edson Cariús. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Mário Sérgio, aos 18, e Edson Cariús, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕS AMARELOS – Jefferson Paulino, José Aldo (Ituano); Jean, Tarik e Guilherme Madruga (Botafogo-SP).

CARTÃO VERMELHO – Marcel (Ituano).

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote (SP).





RENDA – R$ 17.620,00.

PÚBLICO – 1.165 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

