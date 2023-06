Ituano sai na frente, leva virada, mas busca empate com CRB na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 21:22 Compartilhe

Em situações semelhantes na tabela de classificação, CRB e Ituano fizeram um duelo eletrizante e empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira, no estádio Rei Pelé, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, continuaram longe da zona de rebaixamento.

Ambos somam 15 pontos. O Ituano está à frente por causa dos critérios de desempate e não perde há três jogos. Já o CRB chegou ao quarto jogo sem derrotas.

O Ituano teve um início de primeiro tempo muito intenso e abriu o placar aos 13 minutos. Hélio Borges invadiu a área e chutou cruzado. Diogo Silva espalmou, mas mandou nos pés de Paulo Victor, que se esticou todo para empurrar para o fundo das redes.

O CRB igualou as ações e criou boa oportunidade aos 15 minutos. Guilherme Romão pegou a sobra, após corte de Iury, e chutou. Diogo Silva segurou. A resposta do Ituano foi na sequência. Iury colocou a bola na cabeça de Paulo Victor, que testou firme para defesa de Diogo Silva. Viniegra pegou o rebote na pequena área e perdeu uma chance incrível.

O Ituano foi castigado nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 34, Guilherme Romão recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Renato. O meia bateu com categoria para empatar. A virada foi aos 37. João Paulo puxou contra-ataque e deu para Renato. Ele voltou para o camisa 18, que tirou Jefferson Paulino da jogada e tocou para o gol.

Assim como foi o primeiro tempo, a segunda etapa foi eletrizante. O Ituano criou aos nove minutos com Pacheco, que exigiu boa defesa de Diogo Silva. O CRB também ameaçou. Renato buscou o ângulo e quase surpreendeu o goleiro Jefferson Paulino, que espalmou para escanteio.

O Ituano foi crescendo com o tempo e chegou ao empate aos 21 minutos. Quirino recebeu de Felipe Saraiva, invadiu a área e chutou de esquerda. A bola desviou em Anderson Conceição e enganou o goleiro Diogo Silva.

Nos minutos finais, o CRB foi com tudo para cima e por muito pouco não marcou. Aos 49 minutos, Guilherme Romão colocou a bola para dentro da área. A defesa cortou e a bola sobrou para João Paulo, que pegou de primeira e obrigou Jefferson Paulino a fazer um milagre para decretar a igualdade.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Criciúma na terça-feira, às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Na quarta-feira, às 21h30, o Ituano recebe a Ponte Preta, no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 2 ITUANO

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro (Hereda), Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Falcão (Auremir), Lucas Lima (Copete), Juninho Valoura, João Paulo e Renato (Rafael Longuine); Rômulo (Hyuri). Técnico: Daniel Paulista.

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury (Pacheco), Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; José Aldo (Lucas Siqueira), Rafael Carvalheira e Viniegra (Quirino); Hélio Borges (Aluisio), Paulo Victor e Felipe Saraiva (Felipe Fonseca). Técnico: Marcinho.

GOLS – Paulo Victor, aos 13, Renato, aos 34, e João Paulo, aos 37 minutos do primeiro tempo. Quirino, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Renato (CRB); Claudinho, Quirino e Viniegra (Ituano).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.





LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

