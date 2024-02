Ituano quer chutar má fase diante do Botafogo para voltar a vencer no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2024 - 5:30 Para compartilhar:

De olho na zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, Ituano e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h, no estádio Novelli Júnior, pela quinta rodada. O time de Itu tem apenas uma vitória e busca a reabilitação, diferente do rival que já não perde há três jogos e vem motivado para o duelo.

A única vitória do Ituano aconteceu diante do Corinthians por 1 a 0. No entanto, perdeu os últimos dois jogos. Levou 3 a 0 em casa do Guarani e na quarta-feira passada levou 2 a 0 do Novorizontino. A equipe de Itu é a terceiro colocado do Grupo A, com três pontos, atrás de Santos (9) e Portuguesa (3). O Santo André tem dois.

O técnico Marcinho Freitas deve continuar fazendo testes no Ituano até achar o time que considera ideal. Por jogar em casa, pode abandonar o esquema com três zagueiros e reforçar o meio de campo. Principal nome no ano passado, Eduardo Person deve voltar a ser titular.

“Não dá para dar brecha. Hoje estamos em um nível de Campeonato Paulista que é curto, equipes de alta qualidade, times de séries A e B e que montam elenco não para um campeonato, mas sim para uma sequência de ano difícil. Tem alguns pontos que eu preciso ajustar nesse curto tempo para que rapidamente voltemos a vencer. Não estou falando nem em empatar, porque em um campeonato como o Paulista você tem de somar vitórias”, explicou Marcinho.

O Botafogo, por sua vez, está engrenando e vem de vitória sobre o Santo André por 1 a 0. O time de Ribeirão Preto é o terceiro colocado do Grupo D, com sete pontos. O São Paulo lidera com dez, seguido pelo São Bernardo, com sete. O Novorizontino tem seis.

Do outro lado, o Botafogo não terá o técnico Paulo Gomes no banco de reservas, já que ele foi expulso na vitória sobre o Santo André após o apito final. O time será comandado pelo auxiliar Alexandre Faganello.

Quem também está fora é o zagueiro Fábio Sanches, outro que foi expulso na rodada passada. O atacante Leandro Pereira, que sentiu uma lesão, será, no mínimo, preservado.

“Eu penso que uma equipe deve ser equilibrada em todos os momentos do jogo. Temos que atacar, defender, por vezes transitar forte, para frente e para trás, temos que ser fortes nas bolas paradas. É isso que venho tentando implantar no Botafogo e é um pouco disso que queremos mostrar frente ao Ituano”, afirmou o treinador português.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X BOTAFOGO

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle, Claudinho e Marlon; José Aldo, Eduardo Person, Thonny Anderson e Jean Pyerre; Matheus Maia e Salatiel (Matheus Cadorini). Técnico: Marcinho Freitas.

BOTAFOGO – João Carlos; Allison, Lucas Dias, Bernardo Schappo e Jean; Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Fillipe Soutto (Ericson); Douglas Baggio, Toró e Alex Sandro. Técnico: Alexandre Faganello (interino)

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote

HORÁRIO – 18h

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

